Стало известно количество военных ВСУ, прошедших подготовку в Великобритании

Пресс-служба генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщила в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что более 20 тыс. украинских военнослужащих прошли подготовку на полигонах Великобритании.

«На полигонах Великобритании прошли подготовку уже более 20 тыс. украинских военных», — говорится в сообщении.

До этого британский военный эксперт полковник Саймон Диггинс заявил, что сложности в продвижении украинской армии связаны с превосходством Вооруженных сил РФ в воздушном пространстве.

Военный эксперт из Великобритании Шон Белл назвал истребители F-16, которые поставят Киеву, устаревшими и ненадежными.

18 августа сообщалось, что Лондон приступил к передаче Киеву очередной партии разведывательных беспилотников.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киева.