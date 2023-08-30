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Стало известно количество военных ВСУ, прошедших подготовку в Великобритании

Генштаб ВСУ: 20 тысяч украинских военнослужащих прошли подготовку в Британии

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AP

Пресс-служба генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщила в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что более 20 тыс. украинских военнослужащих прошли подготовку на полигонах Великобритании.

«На полигонах Великобритании прошли подготовку уже более 20 тыс. украинских военных», — говорится в сообщении.

До этого британский военный эксперт полковник Саймон Диггинс заявил, что сложности в продвижении украинской армии связаны с превосходством Вооруженных сил РФ в воздушном пространстве.

Военный эксперт из Великобритании Шон Белл назвал истребители F-16, которые поставят Киеву, устаревшими и ненадежными.

18 августа сообщалось, что Лондон приступил к передаче Киеву очередной партии разведывательных беспилотников.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киева.

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