Путин пошутил о работе в КГБ после вопроса о переговорах с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин заявил, что он не раскрывает секретов и не расскажет, о чем шла речь на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином. Его слова приводит газета «Известия».

Выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), российский лидер напомнил, что беседа длилась четыре часа.

«Я секретов не открываю, вы что? Я же в КГБ работал», — отметил глава государства.

Путин пояснил, что во время четырехчасовых переговоров с глазу на глаз было «много нюансов».

Президент напомнил, что за последние годы России и Китаю удалось достичь беспрецедентного уровня отношений. По словам российского лидера, это касается «всех сфер взаимодействия».

Накануне Путин оценил дружбу с Си Цзинпином. Он обратил внимание, что китайская сторона традиционно участвует в ВЭФ, в этом году ее представляет вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин. Путин попросил его передать «самые наилучшие пожелания председателю КНР».

До этого пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся в ближайшие месяцы.

Ранее Песков заявил, что Китай обогнал США в экономическом плане.