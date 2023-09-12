В Польше заявили, что не откроют границы для ввоза украинского зерна

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что вне зависимости от решения Евросоюза по импорту украинского зерна в страны организации, Варшава не откроет границы для ввоза агропродукции. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

«Польша не позволит украинскому зерну нас затопить. Каким бы ни было решение брюссельских чиновников, мы не откроем свои границы», — написал Моравецкий.

Кроме того, он опубликовал видеозапись, в которой говорится, что, когда дело доходит до борьбы за интересы Польши, правительство гарантирует защиту местных фермеров и их продукции. В видео также отмечается, что жесткая позиция Варшавы остановила импорт украинского зерна на рынки ЕС.

Ранее министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус заявил, что Польша, Венгрия, Болгария, Румыния и Словакия договорились обратиться к руководству ЕС с просьбой ввести запрет на импорт зерна с Украины до конца 2023 года.

До этого министр Польши по делам Европы Шимон Шинковский заявил, что его страна прилагает «много усилий» для продления запрета на импорт украинского зерна в страны Евросоюза.

Как сообщало агентство Bloomberg, ссылаясь на украинского заместителя министра экономики Тараса Качку, Украина готова подать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО), если Польша введет односторонний запрет на ввоз зерна из страны.

Ранее Зеленский пригрозил Евросоюзу судом.