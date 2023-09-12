МИД сообщил о работе по безвизу со странами Африки

МИД России добивается безвизового режима со всеми странами Африки, сообщает ТАСС со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ, руководителя секретариата «Форума партнерства Россия — Африка» Олега Озерова.

Дипломат напомнил, что на данный момент у России есть соглашение о безвизовом режиме с шестью странами, причем работа продолжается и с другими государствами Африки.

«Более того, пункт о развитии или облегчении работы, облегчении контактов с африканскими странами, между гражданами России и африканских государств зафиксирован в плане действий, принятом на втором саммите. Поэтому, естественно, мы здесь не исключаем никакие страны», — заявил Озеров.

Ранее заместитель руководителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко заявил, что Россия активно работает над отменой виз со странами Азии. По его словам, в текущий момент существует целый ряд государств этого региона, с которыми у РФ успешно функционирует безвизовый режим.

Ранее МИД Китая назвал задачу БРИКС.