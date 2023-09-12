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МИД сообщил о работе по безвизу со странами Африки

МИД России добивается безвизового режима со всеми странами Африки

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Максим Блинов/РИА «Новости»

МИД России добивается безвизового режима со всеми странами Африки, сообщает ТАСС со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ, руководителя секретариата «Форума партнерства Россия — Африка» Олега Озерова.

Дипломат напомнил, что на данный момент у России есть соглашение о безвизовом режиме с шестью странами, причем работа продолжается и с другими государствами Африки.

«Более того, пункт о развитии или облегчении работы, облегчении контактов с африканскими странами, между гражданами России и африканских государств зафиксирован в плане действий, принятом на втором саммите. Поэтому, естественно, мы здесь не исключаем никакие страны», — заявил Озеров.

Ранее заместитель руководителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко заявил, что Россия активно работает над отменой виз со странами Азии. По его словам, в текущий момент существует целый ряд государств этого региона, с которыми у РФ успешно функционирует безвизовый режим.

Ранее МИД Китая назвал задачу БРИКС.

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