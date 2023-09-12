Конгрессвумен предложила привлечь Байдена к ответственности

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин утверждает, что американский народ требует привлечь к ответственности президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом она написала в Twitter.

«На этой неделе у меня в Вашингтоне очень простая повестка дня: привлечь Джо Байдена к ответственности и отменить финансирование его вооруженного правительства. Я не желаю финансировать это правительство, пока мы не привлечем к ответственности Джо Байдена. Американский народ требует этого!» — написала она.

До этого Грин выразила мнение, что американские власти могут принять решение о вводе войск на территорию Украины.

По мнению члена палаты представителей конгресса, пришло время для посредничества в мирном урегулировании. По этой причине, как утверждает Тейлор Грин, она не проголосует «за расходование даже одного цента ради Украины».

До этого конгрессвумен заявляла, что большинство членов палаты представителей США готовы поддержать инициативу о запуске расследования в рамках процедуры импичмента американского президента Джо Байдена. Она также выражала уверенность, что украинские власти проигрывают в конфликте с Россией.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.