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Кремль рассказал о планах лидера КНДР в России

Песков: Ким Чен Ын и Путин могут встретиться один на один при необходимости

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Валерий Мельников/РИА Новости

В ходе визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию планируются переговоры делегаций двух стран, при необходимости он может встретиться с российским президентом Владимиром Путиным один на один. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«И переговоры делегаций, и при необходимости встреча один на один», — сказал Песков, отвечая на вопрос о формате северокорейско-российских переговоров.

11 сентября Кремль сообщил, что Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Российскую Федерацию с официальным визитом по приглашению Владимира Путина.

Ранее в этот день Песков заявил, что встреча президента РФ и председателя Государственного совета КНДР в рамках Восточного экономического форума не планируется.

До этого КНДР провела учения, имитирующие удары ядерным оружием по Южной Корее.

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