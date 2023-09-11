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Песков заявил, что Китай обогнал США в экономическом плане

Песков: Китай не просто наступает на пятки США, а превосходит их экономику

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Алексей Никольский/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью «Известиям» заявил, что Китай по многим экономическим параметрам превосходит США.

По словам Пескова, сегодня центры экономического развития смещаются в другие регионы Земли, и все новые регионы мира по объемам ВВП приближаются прежде всего к США, в частности, Китай не просто «наступает на пятки США», но и во многом превосходит американскую экономику.

«Многополярный мир — это абсолютная реальность. Мы видим, как меняется ландшафт, траектория экономического развития, центры экономического развития смещаются в другие регионы мира, где демонстрируются более высокие темпы», — поделился официальный представитель Кремля.

До этого председатель КНР Си Цзиньпин во время своего выступления на симпозиуме в Харбине призвал ускорить процесс реструктуризации экономики Северо-Восточного Китая и к ее всеобъемлющему возрождению.

Ранее в разведке США испугались внедренного китайского ПО.

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