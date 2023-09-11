Избирком ДНР заявил о явке более 90% на выборах парламента республики

Председатель избирательной комиссии Донецкой народной республики Владимир Высоцкий заявил, что итоговая явка на выборах в Народный совет ДНР, с учетом досрочного голосования и голосования на экстерриториальных участках, составила более 90%, передает ТАСС.

По его словам, число избирателей, которые были внесены в списки на момент окончания голосования, составило 2 013 674.

Участковые на избирательных комиссиях получили 1 899 712 бюллетеней, сказал Высоцкий и добавил, что итоговая явка составила 94,34%.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы, набрав 76,39% голосов.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявлял, что высокая явка на выборах продемонстрировала желание жителей новых регионов влиять на развитие страны. Он также сказал, что США и Европейский союз предпринимали попытки, чтобы выборы в России не состоялись.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.