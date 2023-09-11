Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Избирком ДНР заявил о явке более 90% на выборах парламента республики

Глава ИК ДНР заявил, что явка на выборах парламента республики составила 94,34%

close
100%
Elena Mayorova/Global Look Press

Председатель избирательной комиссии Донецкой народной республики Владимир Высоцкий заявил, что итоговая явка на выборах в Народный совет ДНР, с учетом досрочного голосования и голосования на экстерриториальных участках, составила более 90%, передает ТАСС.

По его словам, число избирателей, которые были внесены в списки на момент окончания голосования, составило 2 013 674.

Участковые на избирательных комиссиях получили 1 899 712 бюллетеней, сказал Высоцкий и добавил, что итоговая явка составила 94,34%.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы, набрав 76,39% голосов.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявлял, что высокая явка на выборах продемонстрировала желание жителей новых регионов влиять на развитие страны. Он также сказал, что США и Европейский союз предпринимали попытки, чтобы выборы в России не состоялись.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях