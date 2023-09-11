В Совфеде рассказали, как США используют Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая по итогам саммита G20, вновь подтвердил контроль Вашингтона над Украиной, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на слова Госдепа об украинском конфликте и готовности Киева пойти на переговоры в случае «шага навстречу» со стороны Москвы.

«За набором противоречащих друг другу и от того не имеющих никакой добавленной стоимости заявлений Блинкена прослеживается главное: кукловодят в Киеве по-прежнему США и только они. И Украина для них — не более чем инструмент в борьбе за свое главенствующее место «на холме» и под солнцем. Но все более явственно проявляется другая тенденция: американцы утрачивают способность кукловодить в глобальном контексте, что и подтвердила недавняя «двадцатка»», — написал Косачев.

Он добавил, что подобную ситуацию, вероятно, можно будет увидеть и на других международных площадках, в том числе на форуме АТЭС. Косачев подчеркнул, что действия США и их союзников находят все больше отторжения у других мировых государств.

Ранее в Киеве признали, что рано или поздно Россия и Украина сядут за стол переговоров.