Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил о планах по устранению президента Украины Владимира Зеленского в ВСУ. С таким заявлением он выступил в очередном выпуске на своем YouTube-канале.

«Много обсуждений в самой Украине, в украинских вооруженных силах о том, чтобы избавиться от Зеленского», — рассказал он.

Причиной желания устранить украинского лидера эксперт назвал его разрыв с частью местного олигархата в пользу западных партнеров.

Полковник Макгрегор является одним из ярких представителей «ястребов» в США. Он известен как один из стратегов, планировавших бомбардировки Югославии НАТО в 1999 году. Также он принимал активное участие в войне в Персидском заливе в 1990–1991 году. Сейчас ему 76 лет. Из армии США он ушел в 2004 году.

До этого экс-премьер Израиля Нафтали Беннет заявил, что президент России Владимир Путин обещал ему «не устранять» Зеленского.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».