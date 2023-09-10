Сирия потребовала от США компенсацию за похищенные нефтяные ресурсы

Сирия добивается от США компенсации за систематическое расхищение природных богатств государства. Об этом Министерство иностранных дел доложило Совету Безопасности ООН, передает ТАСС.

«Дамаск требует положить конец незаконному военному присутствию США на сирийской территории, привлечь к ответственности американскую администрацию за нанесенный урон нефтегазовому сектору и обязать выплатить компенсацию за похищенные нефтяные ресурсы», — говорится в сообщении.

Ранее истребители коалиции США нанесли авиаудар по двум объектам в провинции Хомс в Сирии. По словам контр-адмирала, в атаке участвовали четыре самолета — два истребителя F-16 и два самолета F-35. Он добавил, что такими действиями проамериканская коалиция создает опасные предпосылки для авиационных происшествий и способствует обострению обстановки в Сирии.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что власти РФ будут продолжать стратегическое двустороннее партнерство с турецкой стороной в целях решения задач по Сирии.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.