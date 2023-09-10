Блинкен не согласен с тем, что итоговое заявление G20 было слабым

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность в том, что заявление по итогам саммита «Группы двадцати» (G20) по кризису на Украине не являлось слабым. Об этом он сообщил в интервью CNN.

«Тот факт, что мы получили совместную декларацию, которая вновь подтверждает важность суверенитета и территориальной целостности Украины, — это громкое заявление», — сказал Блинкен.

Ранее вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев заявил, что итоговая декларация G20 свидетельствует о провале антироссийских инициатив Запада, что подтверждает успех международного сообщества в постепенной деукраинизации мировой повестки. По словам Косачева, присоединение к G20 Африканского союза может привести к росту влияния мирового большинства и благодаря этому пытаться навязать только темы, интересные Западу, будет труднее.

Также политик добавил, что год назад итоговая декларация G20 осуждала действия России на Украине, но теперь такой позиции нет. Также сенатор Совфеда пояснил, что в G20 вовсе не намерены решать геополитические проблемы, а намерены заняться решением вопросов экономического плана.

До этого глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Западу не удалось «украинизировать» повестку саммита G20. Саммит лидеров стран — участниц G20 устроили в Нью-Дели 9-10 сентября.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.