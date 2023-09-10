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Политолог указал на неудачу Запада в антироссийской пропаганде

Политолог Шаповалов заявил, что Запад не смог втянуть Африку в конфронтацию с РФ

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Dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Для РФ имеет значение мнение дружественных стран, которые по итогам саммита G20 не стали поддерживать обвинения против России, заявил политолог Владимир Шаповалов. Об этом сообщают «Известия».

«Для нашей страны очень важно мнение стран, которые являются нашими партнерами, дружественными по отношению к нашей стране, с которыми у нас также политические, экономические, культурные и унитарные контакты», — добавил эксперт.

Шаповалов также уточнил, что по результатам анализа итогов саммита можно увидеть, что Запад опять попытался использовать международный форум для поддержки Украины и обвинений в сторону России.

По словам политолога, резолюция, принятая по итогам саммита, указала, что незападные страны сохранили позицию не присоединения к конфликту РФ и Украины. Не удалось привлечь на сторону Запада Латинские страны и Африку, отметил он.

«За прошедший год степень поддержки Запада другими странами мира уменьшилась...» — заключил Шаповалов.

До этого Россия и страны Африки договорились о совместной борьбе с санкциями.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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