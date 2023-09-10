В США рассказали, как Байден и Зеленский пренебрегают интересами всего мира

Правительство США воспользовалось Украиной в попытке оказать давление на Россию, однако не смогло добиться никаких результатов. Об этом в интервью для YouTube-канала Judging Freedom заявил профессор Колумбийского университета, экономист Джеффри Сакс.

Эксперт отметил, что Вашингтон отошел от принципов дипломатии и превратил Киев в жертву. Но в то же время действующее украинское руководство совершенно не представляет интересы народа страны, подчеркнул специалист.

По словам экономиста, американские власти организовали контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) с целью повлиять на Россию. Тем не менее план оказался провальным, и Белому дому не удалось надавить на Кремль, указал Сакс.

«Но Байден собирается переизбираться. Зеленский упорствует. То есть мы имеем этот ужасный феномен, когда интересы всего мира ставятся на карту ради интересов нескольких политиков», — добавил эксперт.

Он пришел к выводу, что в текущей ситуации «все перевернуто с ног на голову».

10 сентября председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли заявил, что пока рано говорить о провале контрнаступления Украины. Как он отметил, бойцы ВСУ «достигли по меньшей мере частичного успеха» при выполнении поставленных задач. При этом генерал указал на наличие у украинских военных еще 45 дней, чтобы продолжить активные атаки на позиции российских войск.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что мешает успешному проведению контрнаступления.