Лавров заявил, что Россия не отдавала Карабах Азербайджану

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что заявление армянского чиновника о том, что РФ «отдала» Нагорный Карабах Азербайджану «некорректно». Об этом сообщает РИА Новости.

«Какой-то деятель, по-моему глава парламента, позволил себе высказаться в том плане, что Карабах Азербайджану отдала Россия. Более некорректного и нечестного высказывания трудно себе представить», — сказал министр.

По его словам, утверждение о том, что Россия отдала Карабах Азербайджану, когда президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали трехсторонние договоренности в ноябре 2020 года, «абсолютно не соответствует действительности».

До этого в МИД Азербайджана заявили, что Армения и подконтрольное ей руководство Карабаха не заинтересованы в мирном урегулировании. В МИД республики заявили о грубом вмешательстве Армении во внутренние дела Азербайджана.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.