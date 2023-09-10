Медведев предупредил США о риске повторения 11 сентября с ядерным оружием

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что однажды у какой-либо из ядерных стран могут «сдать нервы» и она применит оружие массового поражения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Медведев пояснил, что публикация приурочена к годовщине террористических актов 11 сентября. По его словам, из-за «хамства и отвратительной самовлюбленности западных стран» в будущем террористы вновь могут организовать нечто подобное. Однако теперь они используют для реализации своих планов атомное или биологическое оружие, предположил замглавы Совбеза.

В результате американским властям не останется ничего, кроме как «собирать деньги» на очередной монумент в районе Ground Zero. И это только в лучшем случае, уточнил Медведев.

«Не хочу накаливать, но они (США и их союзники — «Газета.Ru») дождутся, что в какой-то момент террористы снова осуществят атаку в стиле 11/09/2001 <...> Или того почище: сдадут нервы у кого-то из руководителей ядерных стран, и он примет эмоциональное решение об использовании ОМП», — подчеркнул он.

Как сказал заместитель председателя Совбеза, так называемый ядерный клуб постоянно пополняется новыми членами. При этом большинство из них не скованы никакими обязательствами по обеспечению международной безопасности, добавил он.

Ранее страны «Большой двадцатки» (G20) выступили против применения ядерного оружия.