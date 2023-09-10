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Советника-посланника посольства РФ в Румынии срочно вызвали в МИД страны

Румыния выразила протест российскому дипломату Копниной из-за инцидента с дроном

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Global Look Press

Министерство иностранных дел Румынии в срочном порядке вызвало советника-посланника посольства РФ в стране Елену Копнину. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство республики, передает ТАСС.

Согласно заявлению, дипломату был выражен протест в связи с появлением российского беспилотника в воздушном пространстве Румынии. При этом в МИД подчеркнули, что упавший на территории республики дрон похож на летательные аппараты, применяемые армией РФ.

«Государственный секретарь по стратегическим проблемам Юлиан Фота передал протест румынской стороны в связи с нарушением воздушного пространства Румынии», — говорится в сообщении.

Кроме того, Фота потребовал от российской стороны отказаться от ударов по территории Украины и ее инфраструктурным объектам. По его словам, такие атаки могут угрожать безопасности граждан Румынии.

6 сентября министр обороны республики Анджел Тылвар сообщил об обнаружении на территории страны обломков, предположительно, российского дрона. Как он сказал, осколки БПЛА были найдены за день до этого в уезде Тулча — недалеко от границы с Украиной.

9 сентября власти Румынии также заявили об обнаружении обломков «аналогичного русскому» беспилотника. По данным военного ведомства страны, летательный аппарат вновь нашли в уезде Тулча.

Ранее глава Генерального штаба Румынии Даниел Петреску и главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный по телефону обсудили инцидент с обломками БПЛА.

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