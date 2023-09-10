Мьянма планирует подписать несколько соглашений с Россией

Мьянма хочет подписать соглашение с Россией в области туризма, сообщает ТАСС со ссылкой на министра промышленности Мьянмы Чарли Тана.

«Сотрудничество России и Мьянмы сейчас на очень хорошем уровне, оно очень быстро развивается. В прошлом году здесь, во Владивостоке, был наш премьер-министр Мин Аун Хлайн, и в этом году российские партнеры пригласили нас продолжать все больше развивать связи», — заявил Тан на полях Восточного экономического форума.

Он добавил, что находится во Владивостоке для обсуждения строительства металлургического завода в Мьянме, а также для заключения соглашения по туризму.

Ранее Россия помогла пострадавшей от наводнения Мьянме.

9 сентября в Янгон прибыл самолет Ил-76 с более 20 тоннами груза, среди них продукты питания, предметы первой необходимости, палатки, оборудование для проведения спасательных операций и восстановительных работ.

Ранее Россия и Мьянма возобновили авиасообщение спустя 30 лет.