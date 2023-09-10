Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мьянма планирует подписать несколько соглашений с Россией

Мьянма хочет подписать соглашение с Россией в области туризма

close
100%
Reuters

Мьянма хочет подписать соглашение с Россией в области туризма, сообщает ТАСС со ссылкой на министра промышленности Мьянмы Чарли Тана.

«Сотрудничество России и Мьянмы сейчас на очень хорошем уровне, оно очень быстро развивается. В прошлом году здесь, во Владивостоке, был наш премьер-министр Мин Аун Хлайн, и в этом году российские партнеры пригласили нас продолжать все больше развивать связи», — заявил Тан на полях Восточного экономического форума.

Он добавил, что находится во Владивостоке для обсуждения строительства металлургического завода в Мьянме, а также для заключения соглашения по туризму.

Ранее Россия помогла пострадавшей от наводнения Мьянме.

9 сентября в Янгон прибыл самолет Ил-76 с более 20 тоннами груза, среди них продукты питания, предметы первой необходимости, палатки, оборудование для проведения спасательных операций и восстановительных работ.

Ранее Россия и Мьянма возобновили авиасообщение спустя 30 лет.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях