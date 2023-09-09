Страны G20 пришли к соглашению в вопросе урегулирования конфликтов

Шерпа России в G20 Светлана Лукаш заявила, что лидеры стран — членов «Группы двадцати» в рамках саммита в Нью-Дели договорились действовать в едином ключе по вопросу урегулирования конфликтов во всем мире. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы все, как члены «Группы двадцати», договорились действовать в едином ключе в интересах мира, безопасности и урегулирования конфликтов по всему миру», — сказала Лукаш.

Все страны должны воздержаться от угрозы силой или ее применения в целях приобретения территорий. Об этом говорится в совместной декларации, принятой по итогам саммита G20.

В ней отмечается, что в контексте событий на Украине члены G20 подтвердили свои национальные позиции и резолюции, принятые в Совете Безопасности ООН и Генеральной Ассамблее. В документе подчеркивается, что все страны должны воздержаться от угрозы силой или ее применения в целях приобретения территорий.

В декларации лидеры G20 также заявили о согласии действовать по ситуации на Украине в соответствии с уставом ООН.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что дипломатами стран G20 были выработаны компромиссные формулировки по ситуации на Украине в совместном заявлении.

Ранее в МИД РФ призвали не поддаваться на провокации СМИ о заявлении G20.