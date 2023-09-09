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Россию на G20 призвали позволить экспортировать зерно с Украины через Черное море

Глава ЕК Ляйен на саммите G20 призвала РФ позволить вывозить украинское зерно

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего выступления на первой сессии саммита Большой двадцатки (G20) в Индии призвала Россию позволить вывозить украинское зерно через Черное море.

«Мы призываем Россию позволить зерну из Украины попасть на мировые рынки через Черное море», — сказала глава ЕК.

По ее словам, Еврокомиссия в настоящее время делаем все возможное, чтобы украинское зерно достигло мировых рынков наземным путем, однако для стабилизации мировых цен зерно должно перевозиться и по морю.

9 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников сообщило, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал лидеров «Большой двадцатки» выполнить требования России по возобновлению черноморской зерновой сделки.

Ранее сообщалось, что ООН не получила ответ России на предложения по зерновой сделке.

Ранее МИД РФ сообщил о завершении переговоров по переработке 1 млн т зерна в Турции.

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