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В Словении призвали принять в ЕС страны Западных Балкан

В Словении считают безальтернативным расширение ЕС в сторону Западных Балкан

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Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press

Глава МИД Словении Таня Файон заявила, что считает безальтернативным расширение Европейского союза (ЕС) в сторону Западных Балкан, выступив за скорейшую реализацию подобного развития событий. Об этом она написала в соцсети X (ранее Twitter).

«Геополитический ландшафт ясно показывает, что альтернативы расширению ЕС (в сторону Западных Балкан) нет», — написала Файон.

Она отметила, что ситуация на Украине утвердила представление о том, что процесс расширения представляется «стратегической необходимостью» для Евросоюза.

До этого руководитель Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал принять Западные Балканы в Европейский Союз (ЕС), чтобы сдержать влияние Российской Федерации и Турции в регионе.

Он подчеркнул, что на каждом заседании Совета ЕС по иностранным делам звучат «причитания других стран о том, что русские и турки» завоевывают себе позиции на Западных Балканах. Сийярто считает, что этому очень легко противодействовать, например, принять государства региона в ЕС.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС должен быть готов к расширению к 2030 году.

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