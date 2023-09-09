Лавров прибыл на саммит G20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на саммит «Большой двадцатки» G20 в Нью-Дели. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава МИД РФ прилетел в Индию 8 сентября по поручению президента Владимира Путина. Лаврова по прибытии поприветствовал индийский премьер-министр Нарендра Моди.

Индия председательствует в «Большой двадцатке» с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров стран-участниц G20 пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября.

На двухдневный саммит приглашены главы всех 20 государств-членов группы, а также лидеры еще девяти стран — Бангладеша, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Ожидается, что в рамках мероприятия пройдут три основные сессии. Основные мероприятия состоятся на территории выставочного комплекса «Прагати майдан» в центре Нью-Дели.

Индия, как страна-организатор, обозначила девиз саммита как «Одна Земля, одна семья, одно будущее». Организаторы добавили, что он подчеркивает важность всех форм жизни, начиная от людей и заканчивая растениями.

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