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Стало известно о расширении программы «Земский учитель» на Саров

Путин согласился расширить программу «Земский учитель» на Саров

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра в Нижегородской области согласился расширить программу «Земский учитель» на Саров. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе встречи одна из участниц напомнила о программе «Земский учитель», которая призвана привлекать учителей в города с населением менее 50 тыс. человек. Девушка попросила расширить программу на Саров, несмотря на то, что численность населения города больше 50 тыс., но учителей все равно не хватает.

«Я думаю, что для Сарова вполне можно сделать исключение, имея в виду его особую значимость», — отметил Путин.

До этого Путин в ходе встречи с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра в Сарове в Нижегородской области дал совет одному из участников по поиску жены. Президент посоветовал молодому ученому искать жену, которая мыслит образами.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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