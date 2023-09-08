В Турции назвали «крайне низкими» шансы Армении на вступление в НАТО

Бывший представитель Турции в НАТО Онур Оймен заявил, что, по его мнению, шансы Армении вступить в альянс «крайне низкие» из-за возможного наложения вето на него со стороны Анкары и других членов альянса. Об этом сообщает РИА Новости.

«В случае, если ряд стран используют право вето, Армения не будет принята в НАТО. Позиция Турции по некоторым проблемам известна, поэтому считаю, что шансы принятия Еревана в альянс крайне низки, и не стоит даже предполагать, какие будут результаты возможного голосования», — сказал Оймен.

По его словам, тема вступления в НАТО не может войти в условиях сегодняшнего дня в повестку дня организации.

До этого депутат парламента Армении, член партии премьер-министра Никола Пашиняна и глава комиссии по внешним связям Саргис Ханданян заявил, что вступление страны в НАТО технически и политически невозможно.

Ранее в Швеции решили сжечь Устав НАТО.