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В ДНР явка на выборах парламента региона превысила 50%

Высоцкий: в ДНР явка на выборах парламента региона 8 сентября превысила 50%

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Первый день основного голосования завершился в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил журналистам на брифинге председатель регионального избиркома Владимир Высоцкий.

«На выборах депутатов Народного совета ДНР <...> явка избирателей составила 59,04%», — отметил Высоцкий, уточнив, что это предварительная информация.

Также, по его словам, на выборах депутатов Донецкого городского совета предварительная явка составила 56,10%.

До этого стало известно, что почти 43% избирателей в Луганской народной республике (ЛНР) проголосовали на выборах в регионе к концу первого дня голосования.

В России 8 сентября начались выборы различного уровня. В этом году по всей стране пройдет более 4000 избирательных кампаний в 85 субъектах при участии свыше 81 тыс. кандидатов.

Ранее эксперты рассказали о преимуществах дистанционного электронного голосования.

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