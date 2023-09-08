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Путин посетил Саров

Путин посетил Саров, в котором находится федеральный ядерный центр

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин приехал в Саров, где расположен Российский федеральный ядерный центр. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время посещения города Путин возложил букет алых роз к памятнику главному конструктору первой советской атомной бомбы академику Юлию Харитону.

Путин неоднократно посещал Саров.

В августе 2021 года российский президент подписал указ о присоединении трех муниципалитетов Нижегородской области и Мордовии к Сарову. Как говорится в указе, присоединение преследует цель социально-экономического развития закрытого города. Так, площадь Сарова пополнилась частями территорий Вознесенского и Дивеевского муниципальных округов Нижегородской области и Темниковского муниципального района Мордовии.

Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики входит в ядерный оружейный комплекс «Росатома». Институт был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые советские атомная и водородная бомбы.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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