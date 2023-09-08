Посол Армении был вызван в МИД РФ

Посол Армении в Москве Вагаршак Арутюнян был вызван в российское Министерство иностранных дел. Об этом говорится на сайте ведомства.

В публикации говорится, что в министерстве обратили внимание на появление в официальных кругах и политической элите Армении сомнений в целесообразности союза в рамках ОДКБ и с Россией на двусторонней основе, а также в реализуемости ряда трехсторонних договоренностей Москвы, Еревана и Баку о путях нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Также напоминается, что власти Армении предприняли серию недружественных шагов — запуск процесса ратификации Римского статута МУС, поездка супруги премьер-министра A.В.Акопян в Киев с передачей гумпомощи, а также проведение на территории страны военных учений с участием США.

«В этой связи в МИД России был вызван посол Армении в Москве B.В.Арутюнян, которому сделано жесткое представление», — сообщили в МИД.

Также там сообщили, что Арутюняну была передана нота протеста, в которой говорится о неприемлемости оскорбительных высказываний Председателя Национального Собрания Республики Армения Алена Симоняна в адрес официального представителя МИД России Марии Захаровой и российского внешнеполитического ведомства в целом.

Отмечается, что в Москве исходят того, что Россия и Армения остаются союзниками.

5 сентября Россия запросила у Армении разъяснения по ратификации Римского статута МУС, сообщила представитель МИД Мария Захарова. Ереван запустил процесс ратификации документа в конце прошлого года до того, как международный суд выдал ордер на арест президента РФ и детского омбудсмена, обвинив их в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию». «Газета.Ru» рассказала об этом и других тревожных сигналах в отношениях Москвы и Еревана.

Ранее в МИД РФ заявили о доверии к мудрости армянского народа.