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Эксперты рассказали о преимуществах дистанционного электронного голосования

Глава РАЭК: ДЭГ успешно отражает тысячи кибератак

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) является отличной возможностью для многих избирателей принять участие в голосовании без посещения избирательного участка. Об этом заявил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников.

«Сегодня технологии выручают пользователей во многих сферах жизни, и выборы не исключение. Благодаря ДЭГ больше людей может проголосовать, так как не все могут посетить избирательный участок из-за занятости или плохого самочувствия. Поэтому здорово, что ДЭГ в общей сложности доступно уже в 25 регионах нашей страны», — сказал он.

Гребенников подчеркнул, что не стоит волноваться из-за хакерских атак, потому что система была протестирована и успешно отражает тысячи кибератак.

«Это безопасный и прозрачный способ голосования, который зарекомендовал себя на прошлых выборах. И то, что избиратели в этом году установили рекорд по регистрации на онлайн-голосование, говорит об удобстве этой системы», — отметил он.

В свою очередь, глава «Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» Илья Массух напомнил, что есть две системы дистанционного электронного голосования – федеральная и московская. По его словам, они объединены общей целью: обеспечить удобство гражданина и современность процесса голосования. В сумме они охватывают свыше 20 млн избирателей, добавил он.

«Обе системы эволюционировали с 2018 года довольно активно и технически схожи. В обеих системах используются алгоритмы шифрования, анонимизации, запрет на подглядывание за голосом на любой стадии. Кроме того, на сегодня обе системы предоставляют обычному гражданину возможность наблюдения за процессом голосования и получения данных», — подчеркнул Массух.

Напомним, в России 8 сентября начинаются выборы различного уровня. В этом году по всей стране пройдет более 4000 избирательных кампаний в 85 субъектах при участии более 81 тыс. кандидатов. В частности, выборы состоятся в Москве, Подмосковье и впервые в новых регионах России. В большинстве субъектов голосование пойдет в трехдневном формате и завершится в Единый день голосования — 10 сентября.

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