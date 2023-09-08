На Украине рассказали, зачем Блинкен приезжал в страну

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен мог совершить внеплановый визит на Украину, чтобы убедить президента страны Владимира Зеленского согласиться на перемирие с Россией. Такое мнение высказал политолог Руслан Бортник, сообщает «Страна.ua».

В статье указывается, что госсекретарь Соединенных Штатов посетил Киев в преддверии ожидаемого визита украинского лидера в Нью-Йорк на мероприятия Генеральной ассамблеи ООН, основные из которых должны пройти 18-19 сентября. При этом Блинкен почему-то не стал ждать полторы недели и не удовлетворился телефонным разговором, а пожелал увидеться лицом к лицу с Зеленским и другими официальными представителями Украины, сказано в публикации.

Как считает Бортник, одной из негласных причин визита руководителя Госдепа была подготовка встречи главы украинского государства с президентом США Джо Байденом. Он предположил, что Белый дом хочет взять под свой контроль украинский конфликт, «насколько это возможно, чтобы избежать кризисов» во время президентских выборов в Соединенных Штатах, которые пройдут в 2024 году.

«Возможно, речь пойдет о некоей форме временного перемирия. Поэтому американцы озаботились синхронизацией будущих действий Украины со своими. Понятное дело, об этом не расскажешь в пресс-релизах», — сказал политолог.

По его мнению, госсекретарь также мог объяснить Зеленскому, что ем не стоит рассчитывать на большие объемы и регулярность выделения американской помощи во время предвыборной кампании в США.

6 сентября Блинкен в ходе своего визита в Киев заверил, что национальная военная помощь Украине будет продолжаться для того, чтобы предоставить республике все необходимое для контрнаступления.

Он также пообещал, что США будут работать вместе с союзниками, «чтобы обновить сильную экономику» на Украине и помочь республике поддерживать сильный оборонный потенциал.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.