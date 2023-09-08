В Раде предложили наказывать за оскорбления военных

В Верховную раду внесли законопроект, который предполагает введение административных наказаний для граждан за оскорбления украинских военнослужащих, сообщается на сайте парламента Украины. Согласно документу, инициатором проекта выступил представитель президента страны в законодательном органе Федор Вениславский.

«Целью и задачей принятия этого законопроекта является усиление правового защиты военнослужащих путем установления юридической ответственности граждан за проявление таких негативных явлений, как злостное неповиновение, обида, оскорбительное цепляние в отношениях с военнослужащими Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований, препятствование реализации ими своих прав и свобод, а также предотвращение таких негативных явлений в обществе», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Как отмечается в документе, законопроектом должен дополнить кодекс Украины о административных правонарушениях. Авторы инициативы предлагают за неуважение к военным ввести штраф от 3400 до 5100 гривен (от $92 до $138) или административный арест сроком до 15 суток.

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