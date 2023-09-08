Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Раде предложили наказывать за оскорбления военных

В Раду внесли проект о введении наказания за оскорбление военнослужащих на Украине

close
100%
РИА «Новости»

В Верховную раду внесли законопроект, который предполагает введение административных наказаний для граждан за оскорбления украинских военнослужащих, сообщается на сайте парламента Украины. Согласно документу, инициатором проекта выступил представитель президента страны в законодательном органе Федор Вениславский.

«Целью и задачей принятия этого законопроекта является усиление правового защиты военнослужащих путем установления юридической ответственности граждан за проявление таких негативных явлений, как злостное неповиновение, обида, оскорбительное цепляние в отношениях с военнослужащими Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований, препятствование реализации ими своих прав и свобод, а также предотвращение таких негативных явлений в обществе», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Как отмечается в документе, законопроектом должен дополнить кодекс Украины о административных правонарушениях. Авторы инициативы предлагают за неуважение к военным ввести штраф от 3400 до 5100 гривен (от $92 до $138) или административный арест сроком до 15 суток.

Ранее в Раде захотели лишать местных депутатов полномочий без срока.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях