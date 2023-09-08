Газета Bild узнала о переговорах ООН и РФ по зерновой сделке

ООН предложила МИД РФ соглашение из четырех пунктов по зерновой сделке. Об этом сообщает Bild со ссылкой на письмо генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к главе МИД России Сергею Лаврову от 28 августа.

Документ предполагает, что, во-первых, ЕС отменит введенные в июне 2022 года санкции против «Россельхозбанка», во-вторых, российские грузовые корабли будут застрахованы от украинских атак при передвижении в Чёрном и Азовском море, в-третьих, ООН поможет РФ вернуть часть замороженных в ЕС активов РФ, а, в-четвертых, российским кораблям, которые перевозят продукты питания и удобрения, разрешат швартоваться в портах стран ЕС.

Отмечается, что в РФ выразили скептическое отношение к возможности реализации этих условий.

Турции, со своей стороны, также активировала контакты с зарубежными партнерами и заинтересованными в зерновой сделке странами в преддверии саммита «Большой двадцатки» (G20) и Генеральной ассамблеи ООН.

22 июля 2022 года Россия, Турция, Украина и ООН в Стамбуле подписали соглашение о создании коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины. 16 июля 2023 года миссия России в ООН заявила о выходе из зерновой сделки.

17 июля появились сообщения о том, что за время действия сделки РФ потерпела убытки на сумму $1 млрд. В тот же день МИД Украины Кулеба заявил, что прекращение зерновой сделки нельзя компенсировать поставками по суше.

В августе 2023 года Украина обратилась к ряду стран ЕС с просьбой обеспечить функционирование альтернативного зернового коридора без участия России.

27 августа 2023 года WSJ написало, что выход России и зерновой сделки помешал вывозу 3/4 украинского зерна.

Ранее в МИД России заявили об отсутствии прогресса по зерновой сделке.