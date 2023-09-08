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В Грузии назвали несправедливым отказ стране в статусе кандидата в ЕС

Премьер Гарибашвили: отказ Грузии в статусе кандидата в члены ЕС несправедлив

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«Газета.Ru»

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал несправедливым отказ в предоставлении его стране статуса кандидата в члены Евросоюза. Его слова на пресс-конференции по итогам переговоров в Тбилиси с руководителем европейской дипломатии Жозепом Боррелем передает ТАСС.

По словам Гарибашвили, Молдавия и Украина получили статус кандидата в ЕС авансом, после его им сказали о необходимости выполнить обязательства и рекомендации. Однако в случае с Грузией ЕС поступил наоборот.

«Это было для нас довольно печальным, думаю, несправедливым», — сказал грузинский премьер.

До этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, прибывший в четверг в Тбилиси с визитом, заявил, что Грузии предстоит еще «немало работы», чтобы получить статус страны – кандидата в Евросоюз.

В конце августа депутат Паата Манджгаладзе говорил о том, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» виновата в том, что страна до сих пор не имеет статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Он добавил, что если бы у власти в Грузии была нынешняя оппозиция, то страна бы уже имела статус кандидата в ЕС и начала переговоры об ускоренном вступлении в объединение.

Ранее в Евросоюзе рассказали о тратах на укрепление обороноспособности Грузии.

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