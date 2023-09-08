Додон обвинил власти Молдавии в продаже страны Западу

Власти Молдавии проводят рейдерский захват ключевых предприятий государства, считает бывший президент страны Игорь Додон, передает ТАСС. По его словам, ни одно правительство республики не позволяло себе действовать подобным образом.

«Нынешняя власть передает стратегические активы под контроль Запада. Такого рейдерского захвата даже в 90-х не было. <…> Незаконно через решение Комиссии по чрезвычайным ситуациям взяли распределительные, магистральные сети и передали румынам. Никогда такого никто себе не позволял», — отметил Додон.

Он добавил, что ситуация вокруг передачи газотранспортной сети в управление румынам лишь один пример. Додон подчеркнул, что все банки страны контролирует Запад с подачи олигарха, экс-главы Демпартии Влада Плахотнюка.

«В Молдове нет ни одного коммерческого банка, который контролирует государство или молдавские компании», — заключил экс-президент.

Еще в 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближении с Евросоюзом и США. В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной. В ходе украинского конфликта в Кишиневе начали говорить о «российской угрозе» и сокращать связи с СНГ. В частности, в мае 2023 года Санду обвинила Россию в попытки «свержения» молдавских властей. При этом оппозиция, в том числе партия социалистов бывшего президента страны Игоря Додона, считает, что руководство государства действует по указке «западных кураторов».

Ранее в России заявили о желании Запада сделать из Молдавии вторую Украину.