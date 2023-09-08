Американский офицер заявил о необходимости смены подхода США к украинскому конфликту

Политика США по отношению к Украине, а именно оказывать ей помощь и поддерживать в конфликте с Россией столько, сколько потребуется приведет к гибели десятков тысяч украинцев. Такое мнение высказал старший научный сотрудник по приоритетам обороны и бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для портала 19FortyFive.

Как пишет Дэвис, Вашингтону следует выйти за рамки эмоциональных заявлений и изучить боевые реалии, действующие в настоящее время, основывая свою политику на обеспечении интересов национальной безопасности и экономического благосостояния США. Он считает, что нынешняя политика Вашингтона давать Украине то, что она хочет, не дает никаких результатов.

«Без изменения политики подход Вашингтона обрекает еще десятки тысяч украинцев на ненужную смерть и превращает в пыль еще больше украинских территорий», — заявил отставной офицер

По его мнению, продолжение конфликта – это не просто вопрос отправки Киеву еще денег и очередной партии танков, БТР и гаубиц, так как без обученных и опытных войск никакое оборудование и припасы не смогут переломить ситуацию.

Ранее помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что демократы и республиканцы в американском сенате Конгресса поддерживают дальнейшую финансовую помощь Украине.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.