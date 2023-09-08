Экс-премьер Украины рассказал, чем грозит план Киева по воинскому учету

Украинские женщины могут не захотеть возвращаться на родину из-за границы на фоне планов Киева по обязательному воинскому учету, считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. В своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он отметил, что действия украинского руководства могут привести к тому, что все уедут из страны после конфликта.

«Для демографии и рынка труда эта мера создает серьезную угрозу. Подавляющую массу украинских беженцев составляют женщины с детьми, и такой шаг киевского режима вызовет у них естественные опасения <…> А с окончанием вооруженного конфликта к ним на воссоединение семей направятся мужья с сыновьями призывного возраста. Вопрос: кто же тогда останется в Украине?» — написал Азаров.

Он добавил, что женщины-украинки будут опасаться расширения списка специальностей, которым запрещен выезд за границу, поэтому пересмотрят свои планы по возвращению на родину. Азаров подчеркнул, что в такой ситуации украинки будут предпринимать шаги в пользу натурализации в другой стране.

С начала октября власти Украины обяжут женщин-медиков и фармацевтов вставать на воинский учет. На них распространят ограничения на выезд за границу, действующие в отношении мужчин от 18 до 60 лет. Как отмечали в Киеве, подобная практика не является каким-то новшеством и применяется во многих западных государствах. Что касается представителей других специальностей, то они могут добровольно встать на учет. В Киеве пообещали, что пока расширять список профессий, попадающих под новые нормы, не будут.

Ранее Зеленский призвал Запад вернуть на Украину бежавших от мобилизации.