Президент России Владимир Путин поздравил россиян с 80-летием освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Видеообращение российского лидера опубликовано на сайте Кремля.

В своем поздравлении президент России указал, что 8 сентября 1943 года является знаковой датой в истории страны.

«В этот день, 80 лет назад был освобожден, очищен от нацистских оккупантов легендарный, непокоренный Донбасс — многовековой оплот России, земля тружеников, воинов, богатый и щедрый край», — сказал Путин.

Российский глава государства подчеркнул, что ресурсы Донбасса имели для захватчиков колоссальное значение, и одной из целей нападения Германии на Советский Союз было их завоевание.

«И нацисты делали все, чтобы сохранить за собой донецкие степи, заставить людей работать на военную машину Третьего рейха», — указал Путин.

До этого член экспертного клуба «Дигория» Георгий Забаринский заявлял, что восстановление мемориального комплекса в честь защитников Донбасса в Луганске имеет большое историческое значение. Политолог отметил, что возвышенность, на которой находится открытый в Луганске мемориал, является стратегической точкой, с которой просматривается весь город. Поэтому разное время за нее боролись белогвардейцы и РККА, затем Красная армия в боях с вермахтом.

23 августа Путин на торжественной церемонии в честь 80-летия победы в Курской битве заявил, что значение успеха Красной армии на Курской дуге сложно переоценить.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.