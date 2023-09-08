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Советник Байдена Салливан: США хотят видеть Зеленского на саммите G20 в Индии

Салливан заявил о желании США видеть Зеленского на саммите G20 в Индии

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Global Look Press

Советник американского президента Джейк Салливан заявил, что США проявляют интерес к участию президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20 в Индии. Он отметил, что присутствие главы украинского государства на этом мероприятии было бы полезным для продолжения работы с мировыми лидерами над идеями Украины по урегулированию конфликта. Об этом информирует РИА Новости.

Салливан также подчеркнул, что Зеленский активно взаимодействует с лидерами различных стран для обсуждения принципов «длительного мира» и выразил положительную оценку его усилиям в этом вопросе.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак и Владимир Зеленский во время телефонных переговоров обсудили меры по разблокированию зернового коридора. Отмечается, что Зеленский заявил Сунаку о ходе украинского контрнаступления и текущих военных потребностях. Британский премьер на это пообещал украинскому лидеру «неизменную поддержку Великобритании».

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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