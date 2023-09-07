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Суд США требует от россиянина Клюшина десятки миллионов долларов

Суд в США потребовал взыскать с Клюшина $34 млн

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Depositphotos

Суд в американском Бостоне потребовал взыскать с осужденного на девять лет лишения свободы россиянина Владислава Клюшина $34 млн, сообщает ТАСС.

Судья Пэтти Сэрис утверждает, что именно такую сумму Клюшин получил в результате своей деятельности. При этом суд отклонил требование прокуратуры назначить также еще $5 млн штрафа.

Гражданин Российской Федерации Владислав Клюшин является учредителем IT-компании «М13». Американские власти обвиняют его в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников. Прокуратура запрашивала для Клюшина 14 лет лишения свободы, адвокат предлагал три года тюрьмы с зачетом уже отбытых двух с половиной.

Ранее Максим Немцев, адвокат гражданина РФ Владислава Клюшина, который был приговорен в США к девяти годам лишения свободы, заявил, что считает подопечного потенциальным кандидатом на обмен заключенными с Россией.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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