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В Азербайджане прокомментировали слова Пашиняна о войсках на границе с Арменией

МИД Азербайджана назвал «политической манипуляцией» заявление Пашиняна

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Министерство иностранных дел Азербайджана назвало «политической манипуляцией» заявление премьер-министра Никола Пашиняна о концентрации Баку войск на границе двух стран и в Карабахе. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

«Прозвучавшие в выступлении премьер-министра Армении Никола Пашиняна на заседании правительства 7 сентября обвинения в том, что Азербайджан обостряет военно-политическую ситуацию в регионе и якобы сосредоточил силы на территории, являются составной частью очередных фальшивых политических манипуляций армянской стороны», — сказано в сообщении.

В МИД Азербайджана отметили, что реальную угрозу для безопасности в регионе представляет продолжение Арменией военно-политических провокаций, ее территориальные претензии к Азербайджану, а также все еще не выведенные с азербайджанской территории армянские вооруженные силы.

7 сентября Пашинян заявил на заседании правительства, что Азербайджан сосредоточил войска вдоль границы со страной и разделительной линии с Нагорным Карабахом. По его словам, за прошедшую неделю военно-политическая ситуация в регионе сильно ухудшилась.

Позднее политолог Тофик Аббасов высказывал мнение, что Азербайджан перебросил войска к армянской границе в качестве ответного шага.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что проведение совместных учений США и Армении не способствуют стабилизации обстановки и укреплению взаимного доверия между Баку и Ереваном.

Ранее в МИД РФ заявили об озабоченности Москвы учениями Армении и США.

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