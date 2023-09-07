В Совфеде назвали последствия исключения России из Интерпола

Исключение России из Интерпола приведет к негативным последствиям для инициаторов этого решения, в частности к снижению эффективности международного полицейского взаимодействия. Такое мнение в беседе с газетой «Взглял» высказал сенатор Андрей Климов.

Он отметил, что данная международная полицейская организация возникла тогда, когда преступность стала трансграничной. Кроме того, на ее появление повлияло то, что в мире началась борьба с терроризмом.

«Для противодействия новым угрозам необходимы коллективные усилия стран всего мира. <...> В конечном счете от исключения России пострадают в первую очередь эти страны. Фактически от Интерпола пытаются оторвать важного участника, который вносил неоценимый вклад в борьбу с трансграничной преступностью. Потребуются огромные усилия для адаптации близлежащих государств к новым реалиям безопасности. Не думаю, что наши соседи к этому готовы», — отметил сенатор.

Он указал, что Россия играет важную роль в организации, потому что «является центром притяжения для людей со всего постсоветского пространства». Помимо этого, через территорию страны каждый день проходит множество товаров.

«Таким образом, Москва обладает колоссальными возможностями по отслеживанию и пресечению деятельности международных правонарушителей. В связи с этим инициатива со стороны недружественных государств кажется мне странной», — заключил Климов.

7 сентября руководитель Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД РФ Валерий Калачев заявил, что ряд недружественных стран после начала специальной военной операции (СВО) продолжает проводить закулисные дебаты об исключении России из Интерпола, хотя такая процедура не предусмотрена уставом организации.

Ранее МВД опровергло ограничение полномочий Интерпола в России.