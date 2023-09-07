Названы причины переброски войск Азербайджана на границу с Арменией

Азербайджан перебросил войска к армянской границе в качестве ответного шага. Об этом в эфире НСН заявил политолог Тофик Аббасов. По его словам, Ереван первый начал стягивать военных к азербайджанским рубежам.

«Неделю назад, если не больше, армянские, азербайджанские СМИ и международные наблюдатели сообщали о том, что Армения концентрирует военную технику вдоль азербайджанских рубежей. По настоянию президента Франции Эммануэля Макрона, индийские компании, производящие современное вооружение, выполняли подряд для обеспечения армянской армии», — рассказал Аббасов.

Он добавил, что Франция, Греция и Индия постепенно «включаются» в армяно-азербайджанский конфликт, тем самым нагнетая обстановку.

7 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на заседании правительства, что Азербайджан сосредоточил войска вдоль границы со страной и разделительной линии с Карабахом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что проведение совместных учений США и Армении не способствуют стабилизации обстановки и укреплению взаимного доверия между Баку и Ереваном.

Ранее в МИД РФ заявили об озабоченности Москвы учениями Армении и США.