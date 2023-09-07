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Большинство жителей Эстонии выступают за отставку премьер-министра Каллас

Norstat: 67% опрошенных эстонцев выступают за отставку премьера Каллас

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Sergei Grits/AP

Данные опроса, проведенного Norstat, свидетельствуют, что большинство эстонцев выступают за отставку премьер-министра страны и лидера правящей Реформистской партии Каи Каллас на фоне скандала с ее супругом из-за бизнеса с Россией.

Так, 67% респондентов утвердительно ответили на вопрос, считают ли они, что Кая Каллас должна покинуть пост премьер-министра Эстонии.

Еще 27% опрошенных ответили «нет» или «скорее нет», 6% затруднились высказать свою точку зрения.

Исходя из статистических данных, 72% респондентов сочли, что скандал, связанный с бизнесом мужа Каи Каллас в России, нанес серьезный ущерб международной репутации страны.

Опрос Norstat проводился 6 сентября методом онлайн-анкетирования среди граждан Эстонии в возрасте от 18 лет и старше. В нем приняли участие 1000 человек, отмечается в материале.

Премьер Эстонии попала в скандал из-за появления в СМИ информации о том, что транспортная компания Stark Logistics продолжает работать с Россией. Речь идет о фирме, которая частично принадлежит супругу премьера. Сама Каллас настаивает, что почти ничего не знала о бизнесе мужа.

Позже Кая Каллас сообщила, что ее супруг продал долю в компании Stark Logistics, которая продолжает работать с Россией, «по цене бутерброда».

До этого президент Эстонии Алар Карис заявил, что премьер-министр страны Кая Каллас обязана дать обществу разъяснения по поводу возникшего скандала вокруг ее мужа Арво Халлика.

Ранее премьер Эстонии получила подарок от ВСУ.

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