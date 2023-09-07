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В МИД России отреагировали на планы США направить ВСУ российские активы

Рябков: планы направить активы РФ ВСУ говорят о риске ведения дел с США

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РИА Новости

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон планирует передать конфискованные у российских бизнесменов активы на нужды военных ветеранов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит ТАСС.

Дипломат назвал намерения США «воровством», отмечая, что практика отъема российского имущества свидетельствует о риске ведения дел с Вашингтоном.

Накануне в ходе пресс-конференции в Киеве Блинкен заявил, что США планируют впервые передать конфискованные у российских бизнесменов активы на поддержку ветеранов ВСУ. В пресс-релизе Госдепартамента уточняется, что речь идет о $5,4 млн.

Директор департамента финансовой политики Министерства финансов РФ Иван Чебесков ранее заявил, что разблокировка активов частных инвесторов, замороженных в иностранных депозитариях, на сумму 100 млрд рублей ожидается уже до конца этого года. По его словам, существуют иностранцы, которые несмотря на политические аспекты, хотят зарабатывать деньги, а также россияне, которые не могут вывести средства из ценных бумаг. Этой ситуации достаточно, чтобы договориться и провести обмен.

Ранее попавший под санкции миллиардер Авен заявил, что не знает, как выжить в Лондоне.

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