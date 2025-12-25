Эксперт раскрыл причины ожидаемого роста цен на связь в 2026 году

В 2026 году в России ожидается рост цен на связь. Это объясняется тем, что за последние годы мобильные операторы вынуждены были потратить миллиарды рублей на оборудование и модернизацию. Плюс к этому в будущем году в силу вступит повышенный НДС, что на 5% потянет цены вверх, рассказал НСН руководитель проектов строительства объектов сотовой связи Игорь Ящук.

«Инфраструктурные объекты подорожали для операторов примерно в полтора раза за последние пять лет. Это автовышки, опоры связи, металлоизделия и многое другое, — объяснил эксперт. — А за этот промежуток времени операторы не поднимали цены на тарифы».

Ящук добавил, что расходы на развитие вышек 5G связи исчисляются миллиардами, а также добавляется налог в 2%, при этом по компаниям бьют высокие кредитные ставки. Все это осложняет работу операторов, подчеркнул он. На этом фоне рост цен выглядит разумно и логично, но оно не должно превысить 5%, заключил эксперт.

Напомним, сообщалось, что в 2026 году большинство российских телеком-операторов планируют повысить тарифы на услуги связи. Согласно опросу Telecom Daily, 96% компаний намерены поднять цены на мобильную связь, интернет и телевидение. Около половины операторов (48%) планируют увеличение в диапазоне 5–10%, а 16% компаний рассматривают повышение более чем на 10%. Наиболее значительно могут вырасти цены на комплексные пакеты услуг, аренду защищенных каналов для бизнеса и сервисы безопасного доступа.

Ранее стало известно, что власти обсуждают новые условия для запуска 5G в России.