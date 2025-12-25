На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава РСПП сообщил, что на встрече Путина с бизнесом обсуждалась ключевая ставка

Шохин: бизнес заявил Путину о необходимости динамичного снижения ключевой ставки
close
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Представители бизнеса в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявили о необходимости более динамичного снижения ключевой ставки в стране. Об этом рассказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, передает ТАСС.

25 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин накануне вечером встретился с представителями бизнеса. Мероприятие прошло в Кремле.

Как сказал Песков, встреча имела «исключительно деловой и прикладной характер». Ее участниками стали главы частных компаний и предприятий с государственным участием, а также представители экономического и социального блоков правительства РФ, администрации президента и руководитель Банка России Эльвира Набиуллина. Кроме того, присутствовал Шохин, который пригласил Путина посетить 35-й съезд РСПП весной следующего года.

19 декабря Центральный банк РФ провел итоговое заседание в 2025 году. В ходе встречи было принято решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 16%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин рассказал, что старается оградить Банк России от стороннего давления.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами