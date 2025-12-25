Глава РСПП сообщил, что на встрече Путина с бизнесом обсуждалась ключевая ставка

Представители бизнеса в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявили о необходимости более динамичного снижения ключевой ставки в стране. Об этом рассказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, передает ТАСС.

25 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин накануне вечером встретился с представителями бизнеса. Мероприятие прошло в Кремле.

Как сказал Песков, встреча имела «исключительно деловой и прикладной характер». Ее участниками стали главы частных компаний и предприятий с государственным участием, а также представители экономического и социального блоков правительства РФ, администрации президента и руководитель Банка России Эльвира Набиуллина. Кроме того, присутствовал Шохин, который пригласил Путина посетить 35-й съезд РСПП весной следующего года.

19 декабря Центральный банк РФ провел итоговое заседание в 2025 году. В ходе встречи было принято решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 16%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин рассказал, что старается оградить Банк России от стороннего давления.