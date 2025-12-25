На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Постпред Украины при ООН раскритиковал страны, не участвующие в голосовании

Мельник: если страна в ООН не голосует, то это считается голосом против Украины
true
true
true
close
Global Look Press

Если страна в Организации Объединенных Наций (ООН) не голосует за Украину на резолюциях и воздерживается, то это голос против Киева и его интересов. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ».

«Мой месседж к другим делегациям: если вы не голосуете за Украину, то мы воспринимаем это как голос против. Даже если вы не участвуете в голосовании или же формально воздерживаетесь», — сказал дипломат.

В этом же интервью Мельник пожаловался на успехи России и на потерю влияния Украины в ООН.

По его словам, Россия возвращается к «нормальности», постепенно выходит из международной изоляции, «отгрызает» себе пространство в дипломатической среде. В стенах ООН это вовсе свершившееся дело, констатировал Мельник.

В начале декабря в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН Мельник внезапно перешел на русский язык и выдал цитату из советского фильма «Место встречи изменить нельзя», обращаясь к российской делегации. Он сообщил, что Москва получит «дырку от бублика», а не украинские территории. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России высмеяли слова Мельника о «дырке от бублика».

