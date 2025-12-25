На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Минобороны Китая оценило боеготовность армии

Минобороны Китая: армия готова к бою в любой момент и непременно одержит победу
true
true
true
close
Maxim Shemetov/Reuters

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) готова к бою в любой момент. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган, его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что китайская армия гарантированно одержит победу при попытке организовать «независимость Тайваня».

«НОАК гарантированно одержит победу, решительно подавив любые попытки сепаратизма, направленные на независимость Тайваня, и внешнего вмешательства», — сказал представитель военного ведомства.

Чжан Сяоган отметил, что Китай стремится приложить все возможные усилия для мирного воссоединения с Тайванем, однако оставляет за собой право принять необходимые меры. По словам представителя Минобороны, если сепаратистские силы, которые выступают за «независимость Тайваня», спровоцируют материковый Китай, пересекут красную линию, то у военнослужащих Китая не останется иного выбора, кроме как «принять решительные меры».

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты продадут Тайваню оружие на $11 млрд.

Ранее в США назвали естественным соперничество с Китаем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами