Песков высказался о деле осужденного в России француза Лорана Винатье

Песков по поручению Путина связался с LCI по поводу осужденного в РФ Винатье

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что по поручению главы государства Владимира Путина связался с журналистом телеканала LCI по поводу осужденного в России гражданина Франции Лорана Винатье (признан в РФ иностранным агентом).

«Я звонил по поручению президента и передал информацию журналисту», — сказал представитель Кремля.

По его словам, в ситуации с дело француза мяч сейчас на стороне Парижа.

Лорана Винатье задержали в Москве 6 июня 2024 года. 14 октября Замоскворецкий суд Москвы приговорил мужчину к трем годам колонии общего режима за отказ регистрироваться в качестве иностранного агента и сбор данных о военной деятельности РФ. Сам подсудимый в последнем слове попросил снисхождения. Он признал вину, извинился и заявил, что очень любит Россию.

В министерстве иностранных дел Франции назвали приговор Винатье «чрезвычайно суровым» и заявили, что закон об иностранных агентах в России якобы способствует «систематическому нарушению основных свобод».

Ранее Путин признался, что впервые слышит о деле по обвинению француза Винатье.