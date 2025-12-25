На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Первые импортозамещенные SJ-100 передадут авиакомпаниям в 2026 году

Чемезов: первые 12 импортозамещенных SJ-100 передадут авиакомпаниям в 2026 году
Нина Падалко/РИА Новости

Первые 12 российских импортозамещенных самолетов SJ-100 планируется передать авиакомпаниям уже в 2026 году. Об этом журналистам сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов, передает «Интерфакс».

По его словам, сертификацию этих моделей самолетов планируется завершить в первом полугодии 2026 года.

«Суперджет, я надеюсь, мы завершим в первом полугодии, потому что нам необходимо уже на следующий год 12 машин передать, уже новых 12 машин передать авиакомпаниям», - сказал Чемезов.

7 ноября в «Ростехе» рассказали, что двигатели полностью импортозамещенного российского самолета SJ-100 успешно прошли испытания на защиту от воды. Как сообщили в пресс-службе госкорпорации, разогнавшись самолет выполнил пробежки по взлетно-посадочной полосе с «бассейном». Результаты тестов показали, что «при движении лайнера вода не нарушает работу его маршевых двигателей и вспомогательной силовой установки», говорится в сообщении.

Тестирование проходило на аэродроме Жуковский, где специалисты соорудили резервуар 70 на 12 метров.

В сентябре импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет, поднявшись в небо с заводского аэродрома в Комсомольске-на-Амуре. Он продлился около часа. Самолет пилотировали летчики-испытатели Дмитрий Савонин, Леонид Чикунов и ведущий инженер по летным испытаниям — бортовой оператор Владислав Тюрин.

Ранее Россия показала модели SJ-100 и МС-21 на авиасалоне в Дубае/

