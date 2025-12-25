На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин поздравил Трампа с Рождеством

Песков: Путин уже поздравил Трампа с Рождеством
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин уже поздравил американского коллегу Дональда Трампа с Рождеством, телефонный разговор двух лидеров 25 декабря не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Президент уже поздравил Трампа с Рождеством и отправил ему поздравительную телеграмму», — сказал он журналистам.

По его словам, в четверг, 25 декабря, телефонный разговор двух лидеров не состоится.

Накануне официальный представитель Кремля заявил, что у жителей Соединенных Штатов фактически уже начались рождественские каникулы. Он отметил, что «там замирает жизнь на это время», однако, если возникнет необходимость, телефонный разговор Путина с Трампом будет оперативно согласован.

По словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, США на высшем уровнем согласились с тем, что одной из первопричин начала СВО стало напористое расширение НАТО к границам РФ. Кроме того, в обновленной стратегии нацбезопасности Вашингтон поставил вопрос о нецелесообразности бесконечного расширения альянса.

Несмотря на то, что администрация президента США предприняла ряд шагов в верном направлении, у России все равно остаются вопросы по Украине, подчеркнул Рябков.

Ранее Россия предупредила США о зеркальном ответе на ядерные испытания.

